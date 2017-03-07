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Около 2 тонн спирта и 800 бутылок водки: в Гомеле задержали контрафактный алкоголь из России

07.03.2017 - 09:34

Новости Беларуси. Контрафактный алкоголь задержали гомельские правоохранители. Провезти товар пытались сразу на пяти автомобилях. В салоне и багажнике четырех машин находилось почти две тонны спирта. Еще одно авто перевозило 800 бутылок водки. Алкоголь произведен в России и не имеет белорусских акцизных марок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Пристромов, официальный представитель управления внутренних дел Гомельского облисполкома:
После проведения необходимых мероприятий правонарушители будут привлечены к административной ответственности. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до ста базовых величин с конфискацией товара.

К слову, перевозчики пояснили, что две тонны спиртного собирались употребить сами. Однако оперативниками установлено: весь товар доставлен в Гомель с целью реализации через подпольные магазины. Недавно один из них был прикрыт в гаражном кооперативе. Именно туда и должны были поставить конфискованную партию.

Около 2 тонн спирта и 800 бутылок водки: в Гомеле задержали контрафактный алкоголь из России

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