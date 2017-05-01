новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Она должна ожить»: как ремесленник-самоучка из-под Витебска вырезает пилой скульптуры из дерева

01.05.2017 - 20:01

Новости Беларуси. Медведи, совы и герои сказок. Ремесленник-самоучка под Витебском пилой вырезает многометровые фигуры из дерева. Бывший военный никогда не учился в художественной школе, а уроки мастерства брал у отца-плотника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Павела Черневича эти звуки и есть настоящая музыка. Хороший инструмент он получил прошлым летом, во время международного фестиваля искусств в Витебске. За призы сражались десятки скульпторов, но лучшая фигура оказалась у Павла Черневича.

Павел Черневич, ремесленник:
Она должна не быть куском дерева. Она должна ожить, прийти в какое-то движение.

То ли Пигмалион, то ли Левша. Будущую скульптуру подсказывает сама древесина. Несколько дней кропотливой работы – и экспонат готов. При правильном подходе без единой капли клея.

Павел Черневич:
Тополь стоял на аллее, подгнил и упал. Упал, мы его распилили, обрезали ветки, ветки пошли на отопление куда-то, в кочегарку. А вот это осталось.

50-летнего тополя мастеру хватит, пожалуй, месяца на три работы. Часть фигур поселится в Селютском доме-интернате. Здесь пора открывать музей под открытым небом.

Владимир Мотин, директор Селютского дома-интерната:
Кроме нас много работ, которые выставлены сегодня в городе. Возьмите, допустим, лесхоз, возьмите МЧС, возьмите поликлинику, детские сады.

Павел Черневич превратил хобби в своего рода крафтовую мануфактуру. Правда, в лице одного мастера – он официально зарегистрирован как ремесленник.

Павел Черневич:
Помощь государства огромная. Огромная почему? Потому что дают возможность свободно работать, свободно работать и что-то творить. Кто-то вяжет, кто-то что-то еще… У меня вот, деревяшки. У каждого свое.

 

И таких ремесленников по стране почти 30 тысяч, более 5 тысяч присоединились за последние 3 месяца.

Анастасия Бут, СТВ:
Назвать это бизнесом сложно – доходы несоизмеримы с расходами и тем спросом, который есть сегодня на авторские изделия. Именно поэтому ремесленники платят, по сути, не налог, а ежегодный сбор в 23 рубля, а зарегистрироваться можно за один день.

«Она должна ожить»: как ремесленник-самоучка из-под Витебска вырезает пилой скульптуры из дерева

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Автору гигантской ложки, резчику по дереву Евгению Осипову присвоено звание народного мастера Беларуси
Автору гигантской ложки, резчику по дереву Евгению Осипову присвоено звание народного мастера Беларуси
На конкурсе детского творчества «Калядная зорка» выбрали лучшие работы юных мастеровНа конкурсе «Калядная зорка» выбрали лучшие работы юных мастеров
На конкурсе «Калядная зорка» выбрали лучшие работы юных мастеров
Средневековые люстры и грозные рыцари: шедевры потомственного кузнеца из Гродно украшают самые знаковые места Беларуси
Средневековые люстры и грозные рыцари: шедевры потомственного кузнеца из Гродно украшают самые знаковые места Беларуси
Одно ремесло на всю деревню: в поселке Бешенковичского района почти каждый второй житель валяет валенки
Одно ремесло на всю деревню: в поселке Бешенковичского района почти каждый второй житель валяет валенки
Геннадий Пузанкевич, таксидермист
Таксидермист Геннадий Пузанкевич — о создании скульптур, путешествии к папуасам-людоедам и восхождении на Килиманджаро в сланцах
В Могилевской области возрождают забытое ремесло: в деревне Покутье по старинным традициям делают валенки
В Могилевской области возрождают забытое ремесло: в деревне Покутье по старинным традициям делают валенки
В Гродно народные умельцы, профессиональные мастера, художники и коллекционеры представили уникальную экспозицию
В Гродно народные умельцы, профессиональные мастера, художники и коллекционеры представили уникальную экспозицию
Елена Рябковец и Юлия Рудович
Елена Ребковец и Юлия Рудович рассказали про фестиваль народного творчества «Дрибинские торжки»
Все новости по теме Народные промыслы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru