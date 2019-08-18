От поля до переработки – не более 10 минут. Как растят и обрабатывают спаржевую фасоль в Беларуси
Новости Беларуси. Следующая неделя может ознаменоваться окончанием массовой уборки зерновых. Уже сейчас доля убранных площадей неумолимо приближается к 90 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
По урожайности общий результат по-прежнему выше прошлогоднего – 32 центнера с гектара. Всего намолотили около 6 миллионов тонн (это на данный момент). Напомню задачу: 9,5 миллионов тонн вместе с кукурузой, гречихой и просом.
Стоит ли напоминать, что Александр Лукашенко лично следит за ходом уборочной? На неделе он заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Анатолия Хотько. Глава государства поручил мобилизовать все силы и сделать все возможное, чтобы с оставшихся площадей урожай убрали с минимальными потерями.
Ну а мы продолжаем серию аграрных репортажей из разных регионов нашей Синеокой. Материал корреспондента Александра Добрияна из Гомельской области.
Погодные условия совсем не мешают – ни дождь, ничего не мешает. Убирает он что в дождь, что в сухую погоду одинаково.
Сергею Хлебоказову, пожалуй, позавидует любой комбайнер, занятый на зерновых. Спаржевую фасоль можно убирать даже в ливень. Погода не способна остановить работу ни на минуту. Но и спешить здесь себе дороже.
Сергей Хлебоказов, механизатор:
Машина идет 1,5 километра в час, не больше, потому что начинает забивать ленты, не успевают вентиляторы выдувать все. Спешка ни к чему не приведет хорошему.
Гектар за гектаром, тонна за тонной он буквально вычесывает поле. Стручковый «начес» в 2019 году более чем солидный: урожайность перевалила за 100 центнеров с гектара. Для спаржевой фасоли это очень неплохо. Культура с мощной корневой системой вовсе не заметила июньской засухи, а июльские дожди дали ей все необходимое для полноценного развития.
Александр Запарованый, главный агроном сельхозпредприятия:
Здесь довольно высокое содержание белка – до 10 %. Для употребления в пищу именно растительный белок наиболее ценен, в отличие от животного белка.
Если урожай перезреет, стручки станут грубыми и в них появятся семена – такой продукт просто никому не будет нужен. Поэтому все рассчитано заранее: сеют фасоль так, чтобы ежедневно созревало порядка 2,5 гектаров. Это как раз те самые 25 тонн, которые способна переработать линия консервного завода.
Александр Добриян, корреспондент:
Спаржевая фасоль не терпит простоев. Всего несколько часов, и стручки потеряют упругость. Поэтому вся технология должна работать как часы. Путь от поля до линии переработки на заводе занимает не более 10 минут.
Фактически то, когда фасоль попадет на ленту транспортера, агрономы точно знают за полгода до этого момента. Все просчитано до мелочей. Последний этап, на котором тоже не должно быть проволочек, – это всего несколько операций. Стручки моют, удаляют хвостики и примеси, режут и замораживают.
Александр Добриян:
В камере глубокой заморозки -20 градусов по Цельсию. Спаржевая фасоль проводит здесь всего 15 минут и потом готова к хранению долгие месяцы. Такой способ переработки обеспечивает сохранность максимального количества полезных веществ.
Спаржевой фасоли приписывают омолаживающие свойства. Шоковая же заморозка способна сохранить сам продукт в первозданном виде до нового урожая, обеспечивая таким образом его доступность для белорусов круглый год. В этом сезоне здесь заморозят 400 тонн стручков. Еще около 100 тонн переработают на консервы.
В начале нулевых, когда спаржевая фасоль на белорусских столах была в диковинку, технологи именно этого предприятия придумали, как сделать экзотику ближе и роднее отечественному потребителю.
Людмила Кошевенко, начальник производства консервного завода:
Получается специфический вкус, когда маринуешь вместе томат и спаржевую фасоль. Спаржевая фасоль очень пикантная и вкусная получается в этом ассортименте.
Это наша белорусская рецептура. Практически такой рецептуры нигде нет, мы единственные выпускаем продукт такой. Европейцы делают фасоль спаржевую натуральную.
Сегодня белорусы готовы удивить даже европейских гурманов. В ассортименте, помимо линейки маринадов, спаржевая фасоль в томатной заливке и с овощами, пикантная (из желтого сорта) и классика – «Натуральная», в состав которой, помимо непосредственно фасоли, входит только вода, соль и лимонная кислота.
Сегодня можно сказать с уверенностью: новый и здоровый продукт всего за 10 лет прочно вошел в рацион белорусов.
Сэкономить и сохранить: как в Беларуси заготавливают на зиму корма
Новости Беларуси. Ближе остальных к окончанию жатвы Брестская область. Большинство хозяйств уже перешагнули финишную черту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Каменецком районе уборку зерновых завершили еще две недели назад. Сейчас заготавливают кукурузу, готовятся к уборке сахарной свеклы.
В одном из хозяйств побывал наш корреспондент Петр Бутрим.
Уборку зерновых в «Видомлянском», да и во всем Каменецком районе, завершили еще две недели назад. Но выдыхать и расслабляться рано.
«Возим практически без остановки»: в Брестской области заканчивают жатву и начинают заготовку кормов
Петр Бутрим, корреспондент:
Эту силосную траншею возвели специально к уборочной. Причем при строительстве использовали не дорогие материалы, а блоки старой фермы. Такой хозяйский подход позволит и сэкономить, и сохранить.
Вскоре уборка кукурузы – она уже дозревает на соседнем поле – на зерно. Более дешевой альтернативой импортным семенам в хозяйстве начали заниматься восемь лет назад. Сегодня доля «своих» выросла до 70 %, а вместе с тем и прибыль от культуры.
Михаил Страпко, директор ОАО «Видомлянское»:
Мы уменьшаем на процентов 60-70 закуп импортных семян из Германии, Франции. Это же валюта.
А вот к бережной уборке проса здесь уже приступили, им засеяны 150 гектаров. Питательным злаком приходят полакомиться даже олени из Беловежской пущи. Впрочем, ценен он не только как кормовая культура. Да и урожайность даже в такие засушливые годы неизменна.
Александр Русецкий, заместитель директора по растениеводству ОАО «Видомлянское»:
Засухоустойчивость его и то, что получаем не только семена, но и прекрасную массу зеленую, если убираем на массу, а также второй класс сена. То есть вся эта солома будет спрессована и уйдет на корм скоту. И повышает очень жирность молока.
На этот момент на 90 % завершен и второй укос трав. Ведется сев рапса. Поля практически готовы и к озимому севу.
Вячеслав Ковальчук, первый заместитель Каменецкого райисполкома:
Особенностью сева этого года будет то, что мы планируем, что рожь будем сеять на зеленый корм. Будем получать с этого или сенажированные корма, или силосы.
И все этого для того, чтобы на всякий случай иметь большой запас кормов для стада. Ведь многое из того, что было, использовали во время засухи. Пришло время возмещать. Впрочем, задача это вполне посильная, особенно если погода будет благоприятной.