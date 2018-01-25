﻿ Отец 6-летней девочки, которая вызвала спасателей в Речице: «Молодец что она так сделала. Потому что котел вскипел» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Отец 6-летней девочки, которая вызвала спасателей в Речице: «Молодец что она так сделала. Потому что котел вскипел»

25.01.2018 - 19:51

Новости Беларуси. В Речице двое детей шести и четырех лет, оставленные без присмотра взрослых, самостоятельно дозвонились спасателям и рассказали о проблемах с котлом отопления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В считанные секунды ребята нашли правильное решение недетского вопроса и тем самым спасли и себя, и отца, и дом.

Александр Добриян, СТВ: 
Звонок на телефон спасения поступил без пяти семь вечера. Детский голос в трубке это всегда неоднозначно: с одной стороны повышенное внимание, с другой – такие звонки часто бывают просто детской шалостью. Накануне, здесь же в Речицком районе, дети подняли по ложной тревоге все экстренные службы. Но в этот раз сомнений не было: девочка действительно попала в беду.

На записи разговора отлично слышны все эмоции ребёнка.

– Дежурная служба МЧС. Чем Вам помочь?
-  Здравствуйте, у нас там дома котельная.
Папа пьяный, а котельная она там…
Ну, там вода уже течёт.
Просто мамы няма, а папа пьяный.
Помогите!

Пока диспетчер продолжала разговор с ребёнком по адресу уже выехали сразу два отделения спасателей. Правда, тушить так ничего и не пришлось. То, что ребёнок принял за дым, оказалось водяным паром. Горячая вода хлестала на пол котельной из разрушенной системы отопления. 

Евгений Капельчук, начальник Речицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Девочка поступила очень грамотно. Она знает в первую очередь телефон службы спасения, а во вторую очередь, оделась сама, одела своего брата и вышла на улицу.

6-тилетний ребёнок выполнил инструкции спасателей на 100 %. Мама девочки призналась, что совсем недавно повторяли с дочкой, что делать в опасной ситуации. Правда, тогда и не думали, что это пригодится так скоро. Отец девочки отрицает, что был нетрезв,  но дочку, безусловно, считает героем.

Андрей Ворона, отец:
Молодец, что она так сделала. Потому что котел вскипел, могли быть и другие последствия.

Александр Добриян:
Глава семейства остался дома чинить отопление. А его самостоятельная шестилетняя Женя как ни в чём не бывало отправилась в школу. Правда, какими бы самостоятельными и решительными не казались действия девочки накануне, сегодня лишними вопросами её попросили не беспокоить. Ребёнок есть ребёнок, и фактор стресса никто не отменял.

Отец 6-летней девочки, которая вызвала спасателей в Речице: «Молодец, что она так сделала. Потому что котёл вскипел»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: МЧС
«Уже много воды. Очень страшно нам». В Речице 6-летняя девочка сообщила спасателям о ЧП в доме
Изображение носит иллюстративный характер
Житель девятиэтажки в Орше грозил взорвать бытовой газ в квартире
В Гомеле семилетние близнецы прогуливались по подоконнику открытого окна на пятом этаже. Комментарий МЧС
В Гомеле семилетние близнецы прогуливались по подоконнику открытого окна на пятом этаже. Комментарий МЧС
Фото: МЧС
В Гомеле 7-летние братья находились на подоконнике открытого окна на пятом этаже
Номер 101 на мобильном телефоне 3-летний малыш набирал больше 10 раз: подробности истории со счастливым концом в Лельчицах
Номер 101 на мобильном телефоне 3-летний Миша набирал больше 10 раз: подробности истории со счастливым концом в Лельчицах
Британский офицер 15 минут за колесо удерживал машину от падения с моста
Британский офицер 15 минут за колесо удерживал машину от падения с моста
Я рад, что не растерялся: сотрудник МЧС спас девушку от приступа астмы
Я рад, что не растерялся: сотрудник МЧС спас девушку от приступа астмы
Антон Дроздовский, который едва ли не утонул в Свислочи, сегодня вернулся из больницы домой
Антон Дроздовский, который едва не утонул в Свислочи, сегодня вернулся из больницы домой
Все новости по теме Спасение
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru