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Паводок в Гомельской области: МЧС готово к экстренным ситуациям

07.03.2017 - 16:29

Новости Беларуси. Весеннее половодье в Беларуси набирает обороты. Так, у населенного пункта Ленин Житковичского района большая вода приблизилась к опасной отметке.

Подтоплен участок местной дороги, проезд возможен только грузовым транспортом. Тем временем на всех реках Гомельской области уровень воды растет. Ежесуточно подъем варьируется в пределах 20 сантиметров.

Как отмечают в МЧС Беларуси, весенними водами может быть подтоплено полсотни населенных пунктов в 16 районах. Службы взаимодействия и аварийные бригады готовы ко всем экстренным ситуациям.

Для жителей отрезанных деревень в случае необходимости будет организован подвоз продуктов питания. Задействован также космический мониторинг, который в случае необходимости готов картографировать местность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паводок в Гомельской области: МЧС готово к экстренным ситуациям

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