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Стала известна позиция «Транснефти» по вопросу поставки в Беларусь некачественной нефти

24.04.2019 - 16:36

Новости Беларуси. Переговоры не принесли желаемого результата. Журналистам стали известны подробности встречи с представителями «Транснефти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она состоялась накануне.

Несмотря на то что ядовитое сырье обернулось для белорусов большими проблемами, россияне не спешат и просят подождать, ссылаясь на обязательства перед другими партнерами.

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Напомним, из-за высокого содержания хлоридов в сырье из строя уже вышла часть дорогостоящего оборудования на Мозырском НПЗ. Новополоцкий «Нафтан» вынужден был вдвое снизить загрузку. Помимо этого, Беларусь приостановила экспорт, ядовитую нефть пришлось локализовать и вывести из процесса, а значит объемы производства снизились.

«Белнефтехим» обратился к российским партнерам с требованием обеспечить наши заводы чистым сырьем. Новополоцкий завод снабжается из двух веток нефтепровода. Южная как раз приняла на себя некачественное сырье. В «Транснефть» направили просьбу о максимальной загрузке северной ветки – это линия «Сургут – Полоцк». На Мозырский НПЗ поставки возможны по железной дороге. Однако российские партнеры до сих пор не готовы дать ответ.

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Напомним, факт поставки некачественного сырья «Транснефть» признает. Проблему выявили на участке «Самара – Унеча». Для оценки ущерба, нанесенного ядовитой нефтью, Беларусь привлекла независимых экспертов. Уже очевидно, что потери окажутся существенными. Более того, затягивание сроков с российской стороны может привести к тому, что транзит нефтепродуктов придется остановить, чтобы предотвратить поставки некачественного продукта.

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