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Первая в Беларуси воздушная ЛЭП на повышенных опорах. Есть ли у проекта будущее?

22.01.2018 - 23:52

Новости Беларуси. На Полесье ввели в строй первую в стране воздушную линию электропередачи на повышенных опорах. 61 метр – именно на такой высоте проходят провода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А это значит, что случаи обрыва линии из-за падения деревьев исключены. 20 километров ЛЭП обеспечивают электричеством несколько районов Мозыря. Есть ли у этого проекта будущее и что о нем думают энергетики?

Стальные гиганты на Полесье появились всего пару месяцев назад. Видны за десяток километров – высокие лесные деревья в сравнении с колоссами кажутся кустарниками.

Александр Добриян, СТВ:
От основания опоры до места крепления провода ни много ни мало 47 метров. Это выше, чем любое дерево в белорусских лесах. Отечественный рекордсмен дуб Патриарх, и тот ниже: всего 46 метров. Да и рос он до этого целых 800 лет.

Протяженность воздушной линии «Калинковичи – Дрозды» всего чуть более 20 километров. Но, судя по всему, это лишь первая ласточка.

Юрий Еременко, заместитель главного инженера филиала «Мозырские электрические сети» РУП «Гомельэнерго»:
Я думаю, за этими опорами все-таки будущее. Потому что в условиях лесистой местности нашего Полесья в «Мозырских электросетях» более 1000 километров линии 35 кВ и выше проходят по лесным массивам. Эти опоры позволилят полностью исключить воздействие леса на надежность электроснабжения потребителей. Все факторы, которые воздействуют на обычную линию, с этой линии мы убрали.

Бич всех энергетиков – падение на ЛЭП деревьев или касание проводов ветвями. Для новой линии это не проблема. Раньше такой уровень надежности достигался лишь тотальной рубкой на высоту падающего дерева в обе стороны от проводов.

Александр Добриян:
Здесь мог бы расти лес, но по факту – рукотворная пустыня. В лесистой Беларуси главная угроза для линий электропередачи – аварийные деревья. С одной стороны, это энергетическая безопасность и вынужденная мера, с другой – тысячи и тысячи километров просек.

Повышенные опоры – возможность вернуть землю лесам, а самим энергетикам перестать постоянно рубить деревья. Технологическая просека под новую линию в разы меньше.

Андрей Тарабанько и.о. начальника службы линий электропередачи филиала «Мозырские электрические сети» РУП «Гомельэнерго»:
Ширина этой просеки минимум в три раза уже, чем ширина просеки на обычных опорах. Поэтому и затраты примерно в три раза меньше.

Специалисты утверждают: более высокие первоначальные вложения в перспективе с лихвой окупятся за счет уменьшения затрат на обслуживание просек и суммы земельного налога. И это даже без учета дивидендов от безаварийной работы энергосистемы.

Первая в Беларуси воздушная ЛЭП на повышенных опорах. Есть ли у проекта будущее?

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