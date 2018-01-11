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Песни, мини-пьеса и стиль рэп: фестиваль рождественских колыбельных пройдет в Гомеле 11 января

11.01.2018 - 10:14

Новости Беларуси. В Гомеле 11 января пройдет, пожалуй, один из самых добрых праздников – фестиваль рождественских колыбельных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На форуме прозвучат знакомые всем и малоизвестные произведения на языках разных стран. На сцену выйдут как профессиональные вокалисты, так и самодеятельные артисты. В программе не только исполнение песен, но и мини-пьеса.

Обещают организаторы и музыкальные эксперименты. К примеру, колыбельные в стиле рэп. Завершится фестиваль совместным чаепитием за сладким столом.

Песни, мини-пьеса и стиль рэп: фестиваль рождественских колыбельных пройдет в Гомеле 11 января

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