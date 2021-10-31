Кто нелегально зарабатывает на белорусских бурёнках? Громкое расследование СТВ
Новости Беларуси. Такой хозяйский подход, как в Устье, далеко не везде. «Коров по ночам режут и вывозят в Россию» – эта фраза главы государства, прозвучавшая на недавнем совещании с правительством, сразу обратила на себя внимание и создала определенную интригу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Госконтроль уже озвучил некоторые факты (подробности здесь). Пока ту самую бойню, на которой по ночам вершились темные дела, журналистам не показали.
«Все возили по документам». Раскрыли схему, по которой вывозили скот из Беларуси в Россию – читайте здесь.
Неуплата налогов одним субъектом – лишь часть проблемы. Компетентным органам предстоит разобраться, кто, по какой цене и при каких обстоятельствах сдавал скот перекупщикам, не осуществляющим его переработку.
Например, в Ветковском районе 20 % всех продаж в 2021 году было осуществлено не на мясоперерабатывающие предприятия. Контролеров удивила небывалая активность местных жителей в стремлении обзавестись бычками. В одном из хозяйств они уходили как горячие пирожки. И все в частные руки.
Александр Добриян:
Ну, это же односельчане ваши. Что, вы не знаете, кто купил 48 коров у вас на ферме?
– Нет.
– Ну, как такое может быть?
Мы не первые, кто задавал местным жителям эти вопросы. Правда, ответы бывали и более содержательными.
Сергей Глоба, начальник управления Комитета госконтроля Гомельской области:
Запросили первичные документы на реализацию скота и увидели, что более 460 голов скота в этом году было реализовано населению. Не на мясокомбинаты, а именно населению. Причем 50 голов скота весом до 10 тонн. Только 2 сентября этого года реализовали более 140 голов населению. Понятно, что это вызывает сразу подозрение, поскольку гражданину такое количество скота в хозяйстве ни к чему. Данная аналитическая информация была направлена в правоохранительные органы. Установлено, что данный скот население передавало одному и тому же человеку в соседнем районе, который формировал группы и реализовывал этот скот в Российскую Федерацию.
Руководитель хозяйства не отрицает: молодых бычков населению выписывали. В указанном количестве. Но дальнейшей судьбой телят не интересовались. Главное, чтобы финансовые интересы предприятия не страдали. Рынок есть рынок.
Ирина Ермакова, директор предприятия «Дружба»:
Мы исходили из расчета своего предприятия, из своих потребностей. Из расчета того поголовья, которое у нас в настоящее время есть, из того, где можно сегодня содержать, то есть помещений. И, конечно, из рентабельности продаж, выхода сегодня каждого реализованного килограмма мяса. То есть из расчета себестоимости и реализации той цены, по которой продано населению.
Очевидно, что озвученные факты – лишь верхушка айсберга, они не связаны между собой юридически, однако все вместе позволяют увидеть масштаб проблемы в целом. Выводы и окончательные оценки пока делать рано: расследования и проверки в самом разгаре. Ясно только одно: в отечественном животноводстве не все так безоблачно. Но осознание проблемы – это уже половина пути к ее решению.
По бумагам – раздали работникам. Как белорусские хозяйства скрывают падеж скота, читайте здесь.
Белорусская селекция не уступает импортной. В «Можейково» рассказали, почему именно из их свёклы нужно готовить селёдку под шубой
Новости Беларуси. На рабочей поездке Президента в Лиду глава государства потребовал не расслабляться в проведении осенних полевых работ. С борта вертолета недостатки как на ладони. Отсюда ряд нареканий и четкие задачи. В частности – акцентировать внимание на кукурузе, поскольку после заморозков уже нет смысла убирать эту культуру на силос, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Промедление грозит потерей урожая.
Как выполняются указания на местах, за что губернаторы могут лишиться постов, и причем тут селедка под шубой к Новому году – репортаж Галины Буро.
Спешат до морозов в хозяйстве «Можейково» – пять тракторов на пашне, из них четыре энергонасыщенных. На этом поле только закончили уборку кукурузы на зерно, как тут же приступили к подъему зяби. Весной на это времени точно не будет.
Валерий Ошмяна, директор сельхозпредприятия «Можейково»:
Задача поставлена серьезная – нам нужно уложиться в срок до 1 ноября. Сложно, тяжело, но будем все организовывать и пытаться эту задачу выполнить. Стимулируем по оплате и работаем в ночную смену.
Не дать замерзнуть в почве и корнеплодам. «Можейково» – единственное в Лидском районе сельхозпредприятие, где занимаются овощами. Сроки уборки до 10 ноября, здесь говорят, вполне по силам. С полусотней гектаров столовой свеклы и двумя комбайнами.
Рассчитывают и стабфонды заложить, и магазины загрузить, и переработчикам продать, а еще выполнить социальные обязательства – обеспечить овощами школы, детсады и больницы Лидского, Ивьевского и Щучинского районов. Что останется – на экспорт. Высокий спрос из России. А еще гарантируют, что селедка под шубой из их свеклы «Прыгажуня» белорусской селекции на Новый год станет коронным блюдом.
Виталий Расюк, главный агроном сельхозпредприятия «Можейково»:
Что касается вкусовых качеств, то сорт белорусской селекции не уступает импортным. Вот, смотрите, какой сорт красивый. Насыщенный цвет, бордовый такой, и вкусовые качества у этого сорта также отличные, очень сладкая свекла.
– Дадите попробовать?
– Чем свекла слаще, тем лучше.
– Ммм, сладкая. Очень даже!
Главное – уборку организовать четко, чтобы не получился винегрет. Хотя можейковская морковь украсит любой салат. Белорусский сорт «Вулкан». Уборка как механическая, так и ручная.
Тереза Малиновская, бригадир участка «Тарново» сельхозпредприятия «Можейково»:
Морковка на этот год неплохая. Мы думали, будет хуже – дожди. Вода стояла ровно борознами. Но выросла, слава богу. Мы стараемся, что от нас зависит, мы сделаем все для благополучия страны.
Любой аграрий подтвердит: успех – за грамотным планированием, соблюдением технологии и четким сроком уборки. По зерновым в 2021 году страна не добрала, а потому ставка на кукурузу. Потерять отличный урожай из-за погоды – это ли не халатность? Президент поставил жесткие задачи по сельхозработам – спросит с губернаторов, вплоть до лишения должности.
Механизатор получает двойную зарплату. Как проходит ускоренная уборка кукурузы в Лидском районе? Читайте далее.