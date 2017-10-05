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Под Гомелем 77-летний водитель сбил двух девушек на «зебре» и скрылся

05.10.2017 - 18:10

Новости Беларуси. Вечером 4 октября под Гомелем автомобиль ВАЗ сбил двух девушке на зебре.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Гомельского облисполкома, на пешеходном переходе легковым автомобилем были сбиты две 16-летние девушки. После инцидента водитель скрылся с места аварии.

Известно, что пешеходный переход был нерегулируемый, но обозначенный разметкой и дорожным знаком.

Одна из пострадавших была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести, второй девушке не понадобилась помощь врачей.

Через час после столкновения водитель был задержан. За рулем ВАЗ 21074 находился 77-летний мужчина.  

Несколько лет назад в Гомеле водитель Opel прямо на «зебре» сбил троих пешеходов и скрылся – здесь подробнее

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