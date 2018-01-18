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Под Речицей в ДТП погибли сотрудники Гомельского облисполкома и фонда «Гомельоблимущество»

18.01.2018 - 13:01

Новости Беларуси. По факту аварии под Речицей возбуждено уголовное дело.

По информации СК, ДТП произошло 17 января днем. Автомобиль Skoda выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком МАЗ. В салоне легкого автомобиля находились три человека – 49-летний водитель, 50-летний мужчина и 53-летняя женщина. Они погибли на месте столкновения.

Фото: sudexpert.gov.by

Как сообщает БЕЛТА, погибшими были водитель Гомельского облисполкома и два сотрудника областного территориального фонда «Гомельоблимущество».

На месте трагедии работала оперативно-следственная группа. Устанавливаются обстоятельства аварии. Назначен ряд экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Фото: sudexpert.gov.by

Следователи ищут очевидцев ДТП или обладателей записей видеорегистратора с места аварии. Просьба обращаться по телефону (8-02340) 2-69-08.

Накануне в Слонимском районе произошло страшное ДТП.

Автомобиль превратился в груду металла. Два человека погибли – здесь подробнее.

Фото: sudexpert.gov.by

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