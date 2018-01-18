Под Речицей в ДТП погибли сотрудники Гомельского облисполкома и фонда «Гомельоблимущество»

Новости Беларуси. По факту аварии под Речицей возбуждено уголовное дело.
По информации СК, ДТП произошло 17 января днем. Автомобиль Skoda выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком МАЗ. В салоне легкого автомобиля находились три человека – 49-летний водитель, 50-летний мужчина и 53-летняя женщина. Они погибли на месте столкновения.
Фото: sudexpert.gov.by
Как сообщает БЕЛТА, погибшими были водитель Гомельского облисполкома и два сотрудника областного территориального фонда «Гомельоблимущество».
На месте трагедии работала оперативно-следственная группа. Устанавливаются обстоятельства аварии. Назначен ряд экспертиз.
Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Фото: sudexpert.gov.by
Следователи ищут очевидцев ДТП или обладателей записей видеорегистратора с места аварии. Просьба обращаться по телефону (8-02340) 2-69-08.
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