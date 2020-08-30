«Подслушано в цеху». Чем живёт фарфоровый завод в Добруше и о чём говорят его рабочие?
Новости Беларуси. Чем живут, чем дышат, о чем мечтают и к чему стремятся белорусские рабочие? Они рассказали об этом в рубрике программы «Неделя» на СТВ «Подслушано в цеху».
Начинаем с завода в Добруше. Кто такие фарфористы и что они скрывают? Подробности в материале Александра Добрияна.
Александр Винокуров, генеральный директор ОАО «Добрушский фарфоровый завод»:
Настоящий фарфор должен иметь белый черепок и звенеть как хрусталь.
Александру Винокурову известны самые сокровенные тайны чашек, блюдец и супниц. Он в прямом и переносном смысле вырос на Добрушском фарфоровом заводе. С детства приходил сюда на работу к маме, позже сам устроился технологом и доработался до должности генерального директора.
Александр Добриян, СТВ:
Скажите, сколько у вас сервизов дома?
Александр Винокуров:
Много. Сервизы есть дома. Думаю, у каждого нашего работника есть. Но можно отметить, что доля сервизов на рынке уменьшается. Люди больше нацелены на повседневное питание. И уже сервизы, праздники, бабушкины стенки, они уже уходят потихоньку. Минимализм приходит. Поэтому и сервизы, если мы рассматриваем какой-то анализ по годам – доля сервизов уменьшается, В то же время мы стараемся всегда что-то обновлять в этом плане. Сохраняем небольшой процент – порядка 15 % сервизов из всего выпускаемого, но сохраняется.
Фарфор начинается здесь. Огромные шаровые мельницы измельчают сырьё, которое затем смешивают в огромных емкостях с водой.
Глина, кварцевый песок и полевой шпат – рецепт фарфора китайцы хранили в тайне 400 лет. Однако и сегодня свои секреты есть на каждом производстве. Фирменный рецепт добрушского завода в руках вот этой женщины – Татьяна Демкова вот уже 20 лет ежедневно замешивает до 50 тонн фарфоровой суспензии.
Мы хотим работать. Чтобы не было у нас никаких простоев
Александр Добриян:
Сколько здесь белорусского сырья в этой суспензии?
Татьяна Демкова, инженер-технолог ОАО «Добрушский фарфоровый завод»:
Белорусское сырье у нас здесь один песок кварцевый. Все остальное привозное.
–Что привозите? Откуда и что это?
– Пегматит. Каолины. Глины. Каолины из Украины, а есть один из России. Глина тоже одна из Украины, а одна из России.
– Какие изменения сейчас на заводе больше всего волнуют? За что переживаете?
– Мы хотим работать. Чтобы не было у нас никаких простоев. Вот это самое главное. Мы вовремя зарплату всегда получаем. Ну что еще надо человеку? Работа. Зарплата. Здоровье самое главное сейчас, в такое неспокойное время.
– Коронавирус на экономику, на зарплаты сильно повлиял?
– Нет, не повлиял, у нас мало людей болеет коронавирусом.
– Когда началось и объявили в России карантин, не было опасения, что не привезут глину или другие компоненты?
– У нас всегда есть месячный, наверное, и двухмесячный запас сырья. Поэтому мы особо не переживали.
Посуду в Добруше производят как по традиционным технологиям формованием и литьем, так и при помощи современного изостатического пресса. Сохраняя высокое качество продукции, он позволяет существенно экономить. И все же фарфор – это много ручной работы. Например, прежде чем кусок пластичной массы превратится в обычную чашку, он пройдет семь пар рук. И в основном это женские руки. Мамы трудятся, чтобы их дети пошли в школу красивыми.
Нужно детей собирать к школе. Одевать, подготавливать их.
Валентина Сыч, оправщик-чистильщик ОАО «Добрушский фарфоровый завод»:
Нужно детей собирать к школе. Одевать, подготавливать их. Дочка в десятый, а мальчик в седьмой класс пойдет.
– Сколько в этом году стоит собрать ребенка в школу?
– Ребенка собрать… Ну я не знаю, я сужу по себе. Я только самое необходимое покупаю. Это где-то на ребенка рублей 300-350.
Залог экономического успеха в постоянной модернизации производства. Один из важнейших ее этапов – замена печей – дал ту самую фору перед конкурентами десять лет назад. Но с тех пор печи еще раз усовершенствовали. Теперь на обжиг фарфора тратится в три раза меньше природного газа.
Людям больше всего нужен заработок. По сути, люди хотят достойно жить
Сергей Костров, главный теплотехник ОАО «Добрушский фарфоровый завод»:
34 часа старый обжиг у нас составлял – 7 часов новый. Современная печь. Расход газа на трех старых печах мы получали за сутки 17 тысяч приблизительно. На новой – до 7 тысяч за сутки. Экономия большая.
Александр Добриян:
Это энергоемкое производство?
– Да.
– Скажите, когда проходят различные переговоры о цене газа для Беларуси, вы следите?
– Не просто слежу, еще и сам прошу. К нам недавно приезжал первый вице-премьер. Я сам спросил: можно ли нам каким-то образом снизить цену на газ? Потому что да, действительно, производство энергоемкое. Это не только одна печь, у нас еще другие печи, тоже на газу работают. Все это денежка.
– О чем еще здесь в цехах разговаривают?
– Людям больше всего нужен заработок. По сути, люди хотят достойно жить. Если про политику… Разговоры-то идут. Ну как не идут? По телевизору мы видим, интернет у каждого есть. Конечно, мы люди. За всем этим следим. У каждого свое мнение.
– Главный критерий, я так понимаю, это достойная жизнь?
– Конечно! Это самое главное. Да.
«Все понимают, что нам нужно производить продукт». Как на фарфоровом заводе в Добруше переживают волнения в Беларуси?
К слову, зарплаты на предприятии не заоблачные. И отрабатывают люди каждую копейку. Елена Колесникова уверенными движениями выводит золотые завитки. Это действительно самое настоящее золото. Драгоценного металла в краске около 9%. Опытный живописец сетует на извечную проблему отцов и детей. Мол, мода теперь на минимализм.
Стойкость золота и живопись, которой нужно учиться полжизни, променяли на практичность и временные тренды.
Елена Колесникова, живописец ОАО «Добрушский фарфоровый завод»:
Потому что я люблю живопись. Именно мазковую живопись, поэтому я ее выбираю. Вот это мне больше нравится.
Современным, молодым, нравится вот это.
Александр Добриян:
Как думаете, почему?
Елена Колесникова:
Потому что молодежь…
Разговоры о политике, экономике, искусстве и, конечно, детях. Люди как люди. В Добруше говорят: было бы что положить на тарелку, а о том, чтобы качественный фарфор был на каждом столе, они позаботятся.
Мужчина работает на МАЗе 15 лет, и вот что он рассказывает
Новости Беларуси. Дмитрий Шикир остался верен себе и своему заводу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
В старое доброе время была хорошая песня «Ту заводскую проходную, что в люди вывела меня». Это про вас, наверное?
Дмитрий Шикир, начальник цеха автобусных агрегатов автобусного завода ОАО «МАЗ»:
Это, наверное, про всю семью МАЗ. Много социальных вопросов было решено, много семей жилье получили, какие-то социальные услуги. Родители работали на МАЗе, отец продолжает работать на МАЗе. Ну, я тоже около 15 лет работаю на МАЗе.
Евгений Пустовой:
Дети есть у вас? Не на МАЗе?
Дмитрий Шикир:
Да, есть. Но как оно сложится посмотрим. Дочка растет. Все впереди, посмотрим.
На неделе во Дворце Независимости обсудили путь белорусской промышленности.
Александр Лукашенко: нельзя ждать, что кто-то выстроится в очередь перед воротами завода и купит продукцию, нужны меры поддержки экспорта
Захватить страну на баррикадах не получилось, переключились на экономику. Новый ход – забастовки.
Дмитрий Шикир:
Это бренд, узнаваемый бренд белорусского народа. Я считаю, что он обязательно должен выжить и остаться, и мы должны сохранить это все, чтобы передать наследие другим. Конечно, это большая потеря будет. Не только для заводчан, а для Беларуси в целом.