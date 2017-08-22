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Водитель погрузчика сбил 14-летнюю девочку в Буда-Кошелевском районе, объезжая детей на дороге

22.08.2017 - 13:28

Новости Беларуси. 21 августа вечером в Буда-Кошелевском районе на девочку-подростка наехал погрузчик.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Гомельской области, 14-летняя девочка была сбита погрузчиком, который вел работник СУП «Андреевка».

Девочка скончалась от травм на месте происшествия.

Известно, что на дороге находились другие дети, которых водитель попытался объехать. Съехав с дороги, погрузчик оказался на обочине, где и произошел наезд на девочку.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело. Водитель задержан.

Похожая трагедия случилась в Витебской области в конце июля мальчик упал на дорогу со сцепки трактора, где на него наехал прицеп.

За рулем транспортного средства был родной дядя – здесь подробнее.

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