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Пострадавший срезал дорогу на вокзал. 24-летний парень провалился под лед в Добруше

24.01.2018 - 17:23

Новости Беларуси. Провалившегося под лед парня спасли в Добруше.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведущего специалиста Гомельской областной организации ОСВОДа Сергей Костюченко, инцидент произошел рано утром 24 января. Спасатели услышали крики о помощи – 24-летний житель Гомеля провалился под лед. Его вытащили спасатели при помощи лестницы.

Пострадавший не мог двигаться. Он был доставлен в медучреждение.

Молодой человек рассказал, что опаздывал на маршрутку, поэтому решил узнать у прохожего короткую дорогу на вокзал. Путь через реку оказался небезопасным – парень провалился под лед.

Важно не опускать голову под воду: что делать, если провалился под лёд? (читать советы от МЧС)

Изображение использовано в качестве иллюстрации

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