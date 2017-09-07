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Появились кадры страшного ДТП под Смоленском, в котором погибло пять белорусов

07.09.2017 - 17:27

Новости Беларуси. Пятеро белорусов погибли в страшном ДТП под Смоленском.

В аварии столкнулись два грузовика и микроавтобус, в котором находились граждане Беларуси. В один из грузовиков сзади въехала фура со щебнем. Из-за удара грузовик вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение с пассажирским автомобилем.

Все погибшие были мужчинами до 33 лет из Гомельской и Брестской областей – здесь подробнее.

Всего в микроавтобусе находилось восемь человек: двое госпитализированы, один – не пострадал.

Проводится проверка. Возбуждено уголовное дело. 

МИД оказывает семьям погибших помощь в транспортировке тел на родину.

На сайте МВД России появились фотографии с места аварии, унесшей жизни белорусов.

Источник фото: nn.ru
Фото: МВД России
Фото. Фото: МВД России
Фото: МВД России
Фото. Фото: МВД России
Фото: МВД России
Фото. Фото: МВД России
Фото: 5-tv.ru
Фото. Фото: 5-tv.ru

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