Пожар на «Гомельобоях» тушили 15 автомобилей МЧС

Новости Беларуси. 28 ноября утром в одном из корпусов филиала «Гомельобои» произошло возгорание.

По информации МЧС, на место происшествия приехали 15 пожарных машин. Дым шел из окна, расположенного на пятом этаже. В момент возгорания в здании находились 52 человека, которые смогли эвакуироваться до приезда спасателей. Пострадавших нет.

Фото: МЧС

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. В актовом зале корпуса был поврежден пол. Причина пожара сейчас устанавливается.

25 ноября в одном из цехов БМЗ в Жлобине произошло возгорание.