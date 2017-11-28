Пожар на «Гомельобоях» тушили 15 автомобилей МЧС

Новости Беларуси. 28 ноября утром в одном из корпусов филиала «Гомельобои» произошло возгорание.
По информации МЧС, на место происшествия приехали 15 пожарных машин. Дым шел из окна, расположенного на пятом этаже. В момент возгорания в здании находились 52 человека, которые смогли эвакуироваться до приезда спасателей. Пострадавших нет.
Фото: МЧС
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. В актовом зале корпуса был поврежден пол. Причина пожара сейчас устанавливается.
25 ноября в одном из цехов БМЗ в Жлобине произошло возгорание.
Огнем было повреждено и оборудование, и помещение – здесь подробнее.