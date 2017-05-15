новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Правнучка Валерия Абеля: именно в семье рождаются те самые трюки, идеи и сюжеты, которые можно воплощать на сцене

15.05.2017 - 19:52

Новости Беларуси. В честь этой цирковой династии в Гомеле названа улица, а слава о ней разлетелась далеко за пределы нашей страны. Пятое поколение покорителей арены сегодня вместе со всей планетой отмечает скромный праздник. Для рода Абель международный день семей – ещё один повод признать,

что только благодаря традициям своего рода можно достичь многое.

Анастасия Сарасеко, директор Дома культуры, правнучка Валерия Абеля:
Именно в семье рождаются те самые немыслимые трюки, идеи и сюжеты, которые можно потом воплощать на сцене.

Семья – это самое драгоценное, что есть у каждого.

И безусловно наши бабушки дедушки, наши мамы, папы, мы их очень любим. Тот семейный очаг, круглый стол, за которым мы собираемся на каждый праздник, неотъемлемая часть наших традиций.

Основал великую цирковую династию Валерий Абель. Его имя и носит улица в Гомеле.

Всего же эта семья воспитала более 150 артистов.

Ими созданы десятки оригинальных цирковых номеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правнучка Валерия Абеля: именно в семье рождаются те самые трюки, идеи и сюжеты, которые можно воплощать на сцене

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Цирковое искусство для детей: с какого возраста можно быть артистом цирка?
Серж Бондарчук
Серж Бондарчук, директор первого частного белорусского цирка: Цирк – это симбиоз спорта и актёрского мастерства
Борис Оскотский (клоун Бо)
Свет софитов, яркие костюмы, смешные клоуны, удивительные животные: что происходит в цирке до начала шоу?
Ольга Стасенок
Необычное шоу с голубями в студии программы «УТРО» от артистки цирка Ольги Стасенок
Воздушные гимнасты из Мозыря удостоены специальных призов на фестивале в Монте-Карло
обезьянка рони
Крокодил-музыкант, обезьянка-жонглер, слон-парикмахер - минский цирк обещает настоящее чудо в новом году
Артур Иванькович
От прыжка к прыжку! Как бывший белорусский спортсмен Артур Иванькович стал артистом Цирка дю Солей?
Артисты украинского цирка-шапито
Украинский цирк-шапито в Минске: праздник жизни глазами цирковых артистов
Все новости по теме Цирк
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru