Президент Беларуси совершает рабочую поездку в Гомельскую область
Новости Беларуси. 21 июля Президент Беларуси совершает рабочую поездку в Гомельскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства пообщается с ее активом.
На встречу с Александром Лукашенко приглашена почти тысяча человек.
Такая форма диалога – не новая. Ранее уже состоялись подобные встречи с активами всех остальных областей и Минска. В Гомеле также Президент примет участие в открытии новой поликлиники. Она предназначена для приема как взрослых, так и малышей.
Детское отделение введено в эксплуатацию еще в 2014 году. Поликлиника же для взрослых будет обслуживать 40 тысяч гомельчан.
Неповторимые сорта сыра, мёд и народные напитки. Чем угощали Александра Лукашенко у Голубой криницы
Новости Беларуси. Новый мост через Сож решил многие трудности. Людям, в целом, стало проще жить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Лукашенко, открывая новый путепровод через реку Сож: «Хорошо, что мы вовремя подхватили свои дороги, привели в порядок»
Будучи в Славгородском районе, трудно отказаться от посещения такого удивительно красивого места, как Голубая криница. Вот и Президент тоже сюда заглянул.
Встречали его с особой теплотой. И, конечно, с угощениями. Неповторимые сорта сыра, мед и, естественно, народные напитки. Как не попробовать?!
Местный пчеловод Игорь Борутенко давно торгует у Голубой криницы. Место бойкое. А теперь, уверен, торговля пойдет еще лучше. Новый мост – новые возможности.
Игорь Борутенко, пчеловод:
Сейчас на машине можно приехать. По кругу ехать 100 километров, а так – 15. Есть разница.
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