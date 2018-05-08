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Президент SPE заявил, что в Беларуси есть потенциал для разработки трудноизвлекаемых запасов нефти

08.05.2018 - 20:56

Новости Беларуси. В Беларуси есть необходимый потенциал для разработки, развития, внедрения технологий освоения трудноизвлекаемых запасов нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 8 мая заявил журналистам президент Международного общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) Дарси Спейди.

Александр Добриян, СТВ:
Международное общество инженеров нефтегазовой промышленности, сокращённо SPE – не просто старейшая на планете профессиональная организация инженеров-нефтяников, это своеобразный элитарный клуб носителей передовых технологий.

И специалисты «Белоруснефти» полноправные его участники.

Дарси Спейди, президент Международного общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE):
Для себя я обнаружил сильные стороны Беларуси как нефтепромышленного региона. Вы обладаете производством оборудования для работы на гибкой трубе, флота для гидроразрыва пласта – это как раз те технологии, которые позволяют работать с трудноизвлекаемыми запасами. То есть есть замкнутая цепочка: ум для создания технологии и производство для их воплощения в жизнь.

Около 70% запасов белорусской нефти сегодня относятся к категории трудноизвлекаемых. Для поддержания стабильного уровня добычи чёрного золота белорусские нефтяники регулярно инвестируют в новые технологии. Членство же в SPE это отличная возможность обмена передовым опытом на безвозмездной основе.

Петр Повжик, заместитель генерального директора по геологии производственного объединения «Белоруснефть»:
Мировое общество инженеров нефтегазовой промышленности – это колоссальная площадка для обмена знаниями навыками и технологиями. Для нас самое главное, получить, понять и перенять опыт для адаптации технологий в нашем нефтедобывающем регионе.

Своё членство в профессиональном объединении уже обеспечили 80 белорусских инженеров.

Айжана Джусупбекова, директор Международного общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) по России и Каспийскому региону:
У них есть достаточно высокий опыт моделирования месторождений карбонатных, очень сложных геологических строений. Поэтому потенциал есть очень большой и с научной точки зрения, и с практической. Мне кажется это сотрудничество будет достаточно плодотворным.

В 2018 году добычу нефти в Беларуси планируется увеличить до 1 миллиона 670 тысяч тонн, в том числе и за счёт использования новых технологий. Актуален передовой опыт и при реализации зарубежных проектов «Белоруснефти»: сегодня специалисты компании работают в Венесуэле, Эквадоре, России и Украине.

Президент SPE заявил, что в Беларуси есть потенциал для разработки трудноизвлекаемых запасов нефти

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