﻿ При пожаре в общежитии Мозыря эвакуировали семь человек, среди которых младенец | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

При пожаре в общежитии Мозыря эвакуировали семь человек, среди которых младенец

01.02.2018 - 12:43

Новости Беларуси. В общежитии в Мозыре произошел пожар.

По информации МЧС, возгорание случилось днем 31 января. Из окон, расположенных на втором этаже четырехэтажного дома, шел дым. Из горящего помещения самостоятельно смогли эвакуироваться супруги с двумя детьми – 2013 и 2015 годов рождения.

Фото: МЧС

Спасатели из других блоков эвакуировали семь человек, включая младенца 2017 года рождения.

Никто не пострадал.

Фото: МЧС

Дети были доставлены в больницу. Пожар потушен. Огонь повредил имущество, закопчены стены.

Сейчас устанавливается причина пожара. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Фото: МЧС

В середине января в одной из многоэтажек Минска произошел пожар из-за оставленной без присмотра свечи.

9 человек эвакуировали – здесь подробнее.

Фото: МЧС

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Пожар на "Гродно Азот"
7 мая загорелся котельный цех завода «Гродно Азот»
Сгоревшие автомобили
Милицейский УАЗ и еще 4 машины сгорели в Минске этой ночью
В японском Саппоро при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек
В японском Саппоро при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек
Фото: МЧС
Пожар в Лидском районе. Вероятно, семья погибла из-за неосторожности при курении
Фото: СК
СК: по факту пожара в Лидском районе возбуждено уголовное дело
В Бишкеке загорелся Ошский рынок
В Бишкеке загорелся Ошский рынок
Фото: МЧС
Названа предполагаемая причина пожара в Лидском районе, в котором погибла семья
Фото: МЧС
Во время пожара на ферме в Узденском районе были спасены 186 коров
Все новости по теме Пожар
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru