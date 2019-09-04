«Приоткрыт занавес»: как изменилась жизнь в Полесском заповеднике после того, как его открыли для туристов
Новости Беларуси. Три маршрута в неизвестность. С начала 2019 года Полесский радиационно-экологический заповедник посетили свыше 700 туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дорогу в самый закрытый для посторонних глаз уголок Беларуси открыл принятый прошлой осенью указ Президента. Он изменил не только границы резервата, но и возможности по использованию входящих в его состав территорий.
Как новеллы в законе повлияли на жизнь заповедника и не только, узнавал Александр Добриян.
Александр Добриян, корреспондент:
Это кукурузное поле расположено вдоль самой границы Полесского радиационно-экологического заповедника. Однако еще год назад оно было по ту сторону забора. Аграрии обработали эту землю впервые за 30 лет.
Тамара Кудан уверена: плохой земли не бывает. Благодаря изменению в законодательстве поле, которое ученые признали пригодным для ведения сельского хозяйства, ввели в севооборот. Это дополнительно даст ее хозяйству 1000 тонн кормов. Производить здесь чистую продукцию помогает наука.
Тамара Кудан, руководитель сельхозпредприятия:
Хозяйство одно с этой задачей не справится. Ученые работают в этом направлении очень сильно. Есть карты, сколько содержание стронция, сколько плутония. Прежде чем начать севооборот, мы изучаем, что можно там посеять.
Все технологии вначале отрабатывают на опытных участках, в том числе и на территории заповедника в так называемой экспериментально-хозяйственной зоне. Она занимает 68 тысяч гектаров.
Здесь уже не первое десятилетие разводят лошадей и развивают пчеловодство. В 2019 году заготовили рекордный объем меда – почти пять тонн. Прошлой осенью заложили экспериментальный яблоневый сад.
Но главное – Полесский радиационный перестал быть terra incognita, теперь здесь развивают туризм.
Михаил Рубащенко, директор Полесского радиационно-экологического заповедника:
Приоткрыт занавес заповедника, туристические маршруты разработаны. Каждый желающий может за определенную сумму попасть на этот маршрут, посмотреть, что делается в заповеднике, как природа выживает. Это очень интересно.
С начала года заповедник посетили более 700 туристов. Туристический бизнес может дать толчок развитию всего региона.
Жанна Чернявская, заместитель председателя Хойникского райисполкома:
Это привлекает гостиницы, питание, сувенирка, посещение наших музеев – это тоже копеечка, которую зарабатывают все наши структуры. Будет развиваться направление – будет развиваться и район.
Указ, изменивший жизнь загрязненных радионуклидами территорий, потребовал ревизии всей нормативно-правовой базы. В осеннюю сессию депутатам парламента предстоит во втором чтении принять поправки в законодательство.
Татьяна Конончук, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
От общественности и избирателей замечаний по этому законопроекту мы не получали. Не бывает изменений в законодательстве от того, что кому-то чего-то захотелось. Наработки и практика применения, причем очень осторожная на этих территориях. На этих территориях все сопровождается опытами, наукой и плюс контроль, контроль и контроль.
На этом совершенствование законодательства, касающегося территорий пострадавших от аварии на ЧАЭС, не закончится.
«Открыли представительства во всех областях, в сентябре откроем ещё в Бресте». Как развивается «Карта гостя» в Беларуси
О новом проекте рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
«Звонит девочка: «У меня в аквариуме рыбки всплыли вверх брюхом. Что мне делать?» Самые курьёзные обращения в «Мингорсправку»
Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:
Мы за два года уже открыли пять сайтов, у нас есть портал «Беларусьинформ». В сентябре мы открываем еще один сайт, который будет рассказывать о культурно-историческом потенциале нашей страны. И сегодня мы стараемся идти в ногу со временем – это социальные сети, перепосты, связи с нашими партнерами.
Мы развили сейчас сеть инфоточек. Мы заключили договор с инфотурцентром «Минск» и в этих пяти точках, которые расположены в основных таких точках, где туристы у нас находятся: Верхний город, Троицкое предместье, улица Комсомольская, вокзал, мы даем бесплатную информацию на любой вопрос. Мы там продаем сим-карты, билеты на различные культурные мероприятия, сувениры и плюс там есть любая туристическая информация на иностранном языке.
Сегодня мы стали лицом города и страны для туриста. У нас здесь серьезные планы: мы реализуем такой проект, как «Карта гостя». Мы открыли представительства во всех областях, в сентябре мы откроем еще в Бресте. Поэтому вот этот продукт развивается, у нас более 700 объектов, к концу года будет более 1 000 и накрыли этим всю республику. Задача – чтобы наши туристы и белорусы по республике ездили, развивался межрегиональный туризм.