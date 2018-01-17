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Пункты обогрева организовали у берегов Припяти в Житковичском районе

17.01.2018 - 16:29

Новости Беларуси. Пункты обогрева организованы у берегов Припяти в Житковичском районе, где временно разведена понтонная переправа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До разрешения ситуации спасатели на катерах переправляют людей. За сутки – до 1000 человек, в их числе дети.

Владимир Ващенкоминистр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Стоят наши катера мощные, мы их переправляем. Установлены необходимые палатки для обогрева, для ожидания. Все вопросы, которые связаны с этим, решены.

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Пункты обогрева организовали у берегов Припяти в Житковичском районе

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Новости Беларуси. Еще два моста в Беларуси могут быть признаны аварийными, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 5 января стали известны выводы специальной комиссии, созданной после инцидента в Житковичском районе. Напомним, в конце 2017 года мост через Припять признан аварийным и движение по нему было закрыто. Подобных переправ в Беларуси всего пять. Выражаясь языком профессионалов, сборно-коробчатые строения с клеевыми стыками признаны не самым оптимальным инженерным решением. В свое время никто
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