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Школьник в наушниках попал под поезд в Добрушском районе: подросток в реанимации

26.04.2018 - 18:16

Новости Беларуси. В Добрушском районе школьник в наушниках попал под поезд.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, происшествие случилось утром 25 апреля у станции Носовичи.

Подросток 2002 года рождения переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и попал под грузовой состав. Школьник – житель Добрушского района. Подростка доставили в реанимацию с различными травмами.

В марте в Жабинковском районе дизель-поезд насмерть сбил пенсионерку (читать далее). 

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