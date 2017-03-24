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СК прокомментировал инцидент с коктейлем Молотова в Гомеле, возбуждено уголовное дело

24.03.2017 - 20:40

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту попытки поджога здания налоговой инспекции в Гомеле коктейлем Молотова. «Умышленное повреждение имущества общеопасным способом», так это звучит официально, случилось 24 марта рано утром.

Злоумышленники бросили в окно инспекции бутылку с зажигательной смесью.

Разбитое стекло обнаружил сотрудник ведомства. Во время осмотра на месте происшествия правоохранители изъяли стеклянные осколки, а также закопченную ткань с запахом горюче-смазочных материалов, которая стала фитилем.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью второй статьи 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Это умышленное повреждение имущества общеопасным способом.

По делу назначены экспертные исследования, в том числе пожаротехническая экспертиза и экспертиза по остаткам горюче-смазочных материалов.

Сейчас на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы.

СК прокомментировал инцидент с коктейлем Молотова в Гомеле, возбуждено уголовное дело
СК прокомментировал инцидент с коктейлем Молотова в Гомеле, возбуждено уголовное дело
Фото. СК прокомментировал инцидент с коктейлем Молотова в Гомеле, возбуждено уголовное дело
СК прокомментировал инцидент с коктейлем Молотова в Гомеле, возбуждено уголовное дело
Фото. СК прокомментировал инцидент с коктейлем Молотова в Гомеле, возбуждено уголовное дело
СК прокомментировал инцидент с коктейлем Молотова в Гомеле, возбуждено уголовное дело
Фото. СК прокомментировал инцидент с коктейлем Молотова в Гомеле, возбуждено уголовное дело

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