новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Скончалась гомельчанка, поджегшая себя на проходной фабрики «Коминтерн»

19.06.2017 - 20:36

Новости Беларуси. Работница предприятия «Коминтерн» скончалась в больнице. Женщине было 55 лет.

Напомним, с 57% ожогами тела ее доставили в больницу десять дней назад. Утром 9 июня женщина пришла на территорию завода облитой легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла себя. Случайный свидетель набросил на нее одеяло и сбил пламя.

Произошедшее стало шоком для коллег и руководства. На предприятии говорят, что проблем в коллективе у женщины не было, материальных проблем она не испытывала.

«Никто не ожидал от Светы такого». Подробности трагедии здесь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото носит иллюстративный характер
Тело молодого человека со скрипкой найдено в лесу под Лидой
«Никто не ожидал от Светы такого»: начальница цеха о работнице «Коминтерна», пытавшейся себя сжечь
«Никто не ожидал от Светы такого»: начальница цеха о работнице «Коминтерна», пытавшейся себя сжечь
Женщина, поджегшая себя на проходной «Коминтерна» в Гомеле, находится в тяжелом состоянии
Женщина, поджегшая себя на проходной «Коминтерна» в Гомеле, находится в тяжелом состоянии
Подозреваемый в подготовке теракта в аэропорту Берлина найден мертвым в своей камере: обстоятельства самоубийства изучает полиция
Подозреваемый в подготовке теракта в аэропорту Берлина найден мертвым в своей камере: обстоятельства самоубийства изучает полиция
В Минске при падении из окна погибла 68-летняя работница музыкального колледжа
Грузовой поезд. Архивное фото
15-летний подросток в Лунинце лег под поезд
Архивное фото
В Лунинецким районе 15-летний подросток погиб под грузовым поездом
Очевидцы запечатлели на видео, как самоубийца пытался погибнуть в пасти львов
Шокирующее ЧП в зоопарке Сантьяго: ради спасения самоубийцы застрелили двух львов
Все новости по теме Самоубийство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru