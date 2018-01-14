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В Житковичском районе льдом сорвало понтонную переправу‍

14.01.2018 - 14:59

Новости Беларуси. В Житковичском районе продолжается восстановление понтонного моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Льдом повреждено крепление конструкции. Специалисты планируют завершить ремонт в течение дня. О временном прекращении работы переправы население оповещено. Однако местные жители не отрезаны: спасатели на катерах перевозят людей с одного берега на другой.

Тем временем в районе деревни Снядин на круглосуточный режим переведена паромная переправа для легковых автомобилей.

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Проезд большегрузов организован по республиканским дорогам. Соответствующими службами установлены информационные знаки, организовано оборудование и установка временных остановочных пунктов для пассажирского транспорта.

Напоминаем, понтонный мост в Житковичском районе был наведен Министерствами обороны и чрезвычайных ситуаций 10 декабря как временная мера. Из-за трещины стационарный автомобильный мост через Припять был закрыт.

Названа возможная причина разрушения моста над Припятью

Сорванный понтонный мост в Житковичах планируют восстановить в течение дня

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