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«Спустя время ушел в неизвестном направлении»: волк укусил двух мужчин в Брагинском районе

04.01.2018 - 18:49

Новости Беларуси. Волк напал на людей в Брагинском районе.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, дикое животное напало на мужчин утром 2 января.

Два жителя поселка Комарин были укушены зверем за руку возле автостанции. Записи камер видеонаблюдения подтвердили, что это хищник. Один из пострадавших пытался отбиться от животного и, когда оно отбежало, мужчина спрятался на АЗС.

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
Волк начал царапать дверь, но спустя время ушел в неизвестном направлении.

До самого вечера правоохранители и охотники искали волка, прочесывая местность. Его не удалось найти. Сейчас охотники принимают меры по обезвреживанию дикого животного.

Пострадавшим оказали медпомощь и ввели антирабическую вакцину.

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