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Страшное ДТП в Гомельском районе: три человека погибли, четвертый в реанимации

13.01.2017 - 22:46

Новости Беларуси. Пятница тринадцатое превратилась в настоящий кошмар в Гомельском районе.

Дорожно-транспортное происшествие на небольшой трассе местного значения унесло жизни трех человек,

четвертого участника ДТП в эти минуты спасают медики. В больницу доставлен водитель микроавтобуса-газель, принадлежащего детскому реабилитационному центру «Верасок».

В момент лобового столкновения с легковым авто в служебном микроавтобусе находился только водитель.

Двое пассажиров и водитель иномарки погибли на месте,

их тела буквально впрессованы в груду металла, в которой с трудом можно узнать легковой автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страшное ДТП в Гомельском районе: три человека погибли, четвертый в реанимации

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