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Студент из Гомеля изобрел перчатку-робота, которая поможет реабилитироваться людям после инсульта

06.03.2017 - 20:20

Новости Беларуси. О сколько нам открытий. Гомельский студент собрал из подручных средств роботизированный комплекс. Он поможет для реабилитации больных, которые перенесли инсульт. Полезная модель – это перчатка, оснащенная микродвигателями. Управляется она при помощи оригинального программного обеспечения с любого мобильного телефона. При этом дешевле зарубежных аналогов минимум в сто раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Усова, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии Гомельского медицинского университета:
Инвалидность после инсульта занимает первое место среди причин выхода на инвалидность в Республике Беларусь.

Помочь справиться с проблемой решил восемнадцатилетний гомельский студент.

Максим Кирьянов, изобретатель, студент Гомельского государственного машиностроительного колледжа:
Идея мне пришла, когда я лежал в кардиологическом центре, когда я узнал что такое инсульт и насколько дорога его реабилитация. Аппараты, которые сейчас существуют, дорогостоящие и громоздкие. Пациент не может взять их к себе домой. У меня получился компактное устройство с батареей на 12 часов работы.

На разработку и консультацию с врачами ушло всего два месяца. В результате создано уже несколько поколений устройства.

Александр Добриян, СТВ:
Самая обыкновенная строительная перчатка, пять бельевых крючков, моток лески, процессор и, конечно, техническое образование. Этого оказалось достаточно, чтобы научиться возвращать к прежней жизни людей, перенесших такой тяжелый недуг, как инсульт.

Максим Кирьянов:
Себестоимость порядка 50 белорусских рублей.

Максим Кирьянов написал программное обеспечение, учитывающее индивидуальные потребности каждого пациента. В перспективе скачать софт можно будет на любое мобильное устройство.

Наталья Усова:
Проблема инсульта очень велика во всем мире и у нас в республике в том числе. Встает вопрос о восстановлении таких пациентов. Данная перчатка поможет нам восстанавливать функцию кисти. И, что хорошо, человек сможет пользоваться ей и дома в том числе.

Изобретением уже заинтересовались потенциальные инвесторы. В перспективе устройство будет изготавливаться по индивидуальному заказу. А сфера применения может расшириться: например, для тех, кто восстанавливается после травм руки и ожогов.

Студент из Гомеля изобрел перчатку-робота, которая поможет реабилитироваться людям после инсульта

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