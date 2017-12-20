﻿ Суд вынес приговор водителю, сбившему пожарных в Калинковичском районе | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Суд вынес приговор водителю, сбившему пожарных в Калинковичском районе

20.12.2017 - 16:37

Новости Беларуси. В Калинковичах вынесен приговор водителю, который весной сбил пожарных.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведущего специалиста Гомельского областного суда Ольгу Барсукову, водителя признали виновным и приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии в условиях поселения.

Мужчину также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на пять лет и выплатить потерпевшим 70 тысяч белорусских рублей.

Напомним, в мае нынешнего года в Калинковичском районе автомобиль сбил двух спасателей, тушивших пожар.

В результате инцидента 25-летний пожарный скончался – здесь подробнее.

Приговор в силу не вступил, его можно обжаловать и опротестовать в апелляционном порядке.

Изображение использовано в качестве иллюстрации

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Петриковском районе автобус со школьниками увяз в снегу
В Петриковском районе автобус со школьниками увяз в снегу
Фото: МЧС
В Брагинском районе автобус с детьми застрял в снегу
Лобовое столкновение Audi и Lada в Чериковском районе: погиб водитель
Фото: МЧС
Два Volkswagen столкнулись под Мозырем: 1 человек погиб, 2 – пострадали
Изображение носит иллюстративный характер
В Гомельском районе столкнулись трактор и Kia: водитель легковушки погиб
Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
Водитель Suzuki сбил 12-летнего велосипедиста в Гомеле
Смертельная авария в Петриковском районе: названа предварительная причина трагедии
Смертельная авария в Петриковском районе: названа предварительная причина трагедии
Изображение использовано в качестве иллюстрации
Молоковоз столкнулся с Opel в Петриковском районе: погибла семья из трех человек
Все новости по теме Авария в Гомельской области
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru