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Тёплый декабрь. В Беларуси побит температурный рекорд

10.12.2019 - 12:58

Новости Беларуси. Декабрь бьет температурные рекорды в Беларуси. Так, 9 декабря в Брагине воздух прогрелся до небывалых +9 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предыдущий рекорд был установлен в 2006 году, когда было +8. Это данные за полвека метеонаблюдений. Кроме того, в ряде городов температурные максимумы были повторены – в Мстиславле, Мозыре и на метеостанции «Полесская».

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Синоптики: декабрь будет немного теплее обычного

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За последние три десятка лет климат в Беларуси дал сбой, рассказали в программе «Плюс-минус». О новых метеотрендах заговорили после аномально тёплого лета 1989 года. С тех пор среднегодовая температура в стране выросла на 1,3 градуса.

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Летом стало больше жарких дней. Сменились и зимние тенденции. Тепловые волны в холодный период всё чаще становятся виновниками гололёдов.

Матвей Четырко, инженер-синоптик Белгидромета:
Активная циклоническая деятельность в Атлантике привела к тому, что в большинстве стран Западной Европы и в Беларуси наблюдается не по сезону тёплая погода. Температурный фон на 1-6 градусов превышает климатическую норму этого периода. В целом, декабрь прогнозируется немного теплее обычного, среднесуточная температура ожидается на 1 градус выше средних многолетних значений. В течение месяца обычно бывает от 13 до 20 дней с оттепелью, значительные похолодания наблюдаются во второй половине месяца.

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