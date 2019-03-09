Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Общество

Тёплый февраль и быстрое таяние снега в марте. Как погода повлияла на ход посевной в Беларуси

09.03.2019 - 19:38

Новости Беларуси. Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты уже вывели на поля органику, теперь вносят минеральные удобрения. Кроме того, завершается подготовка техники.

Традиционно, раньше остальных начинают посевную в Гомельском регионе. Так ли будет в 2019 году, узнавал Александр Добриян.

Александр Добриян, СТВ:
Нынешний февраль не оправдал свой «лютый» имидж. Теплая погода не оставила от снежной шапки на полях ни следа. Сейчас главный вопрос, который волнует всех аграриев: сколько влаги останется в почве к тому моменту, когда можно будет приступить к севу.

Сеять зерновые можно будет, как только земля прогреется до 12 градусов. Когда это случится – точного прогноза нет. 

«Снег сошёл очень рано». Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам

Посевная будет очень дружной. Времени на раскачку, особенно на песчаных почвах юго-востока страны, не будет ни минуты. Поэтому уже сегодня аграрии делают всё возможное, чтобы потом все силы бросить на главное. Теплый февраль позволил вывезти на поля органику, внести калийные удобрения, подсеять многолетние травы. Особое внимание – подготовке техники.

Готовность машинно-тракторного парка к весенним полевым работам в Гомельской области, хозяйства которой традиционно первыми приступают к севу, сегодня на уровне 85 %. К слову, в юго-восточном регионе в 2019 году решено существенно увеличить посевные площади кукурузы. Изменившийся климат диктует свои условия рентабельного производства.

Елена Филипович, заместитель начальника управления Комитета сельского хозяйства и продовольствия Гомельского облисполкома:
У нас изменится площадь сева кукурузы в этом году – она несколько увеличивается. В первую очередь, это связано с тем (мы хорошо помним прошлый год с продолжительной засухой), что у нас урожайность зерновых культур очень сильно упала. Поэтому в этом году площадь кукурузы планируется увеличить.

Точные сроки начала посевной пока никто называть не спешит. Самые оптимистичные прогнозы – середина марта. В любом случае счет уже идет на недели.

Новости по теме

«Атланты белорусской нивы». Анонс специального репортажа на СТВ

К столетию отрасли. Во Дворце Республики труженикам АПК вручили благодарности от Президента Беларуси

Александр Лукашенко поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК с профессиональным праздником

Как превратить увядающую деревню в посёлок будущего? История агрогородка Мазолово в Витебском районе

«Создаем здесь рабочие места». Шуневич о сельхозпредприятии «Хутор-Агро», на котором трудятся бывшие осужденные

Комбайн, работающий на газовом топливе, создали в Беларуси. Обзор инновационной технической новинки  

«Много резервов повышения эффективности»: итоги совещания у Президента, посвященного оздоровлению агропромышленного комплекса Беларуси

«Жёсткий разговор состоялся, что должно быть качество». Русый о заготовке кормов и уборочной кампании в Беларуси
‡агрузка...


Новости 24 часа

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

Евросоюз введёт шенген для граждан США

Федеральные министры Германии будут летать регулярными рейсами из-за частых поломок правительственных лайнеров

В Праге лежачий больной открыл стрельбу по пациентам в палате

«Народный праздник, который все любят». Как провожали зиму в Беловежской пуще

Здесь выступали Башмет и Каас, а сейчас плесень и разруха. Когда отремонтируют музыкальный колледж в Минске?

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему занятости

Тёплый февраль и быстрое таяние снега в марте. Как погода повлияла на ход посевной в Беларуси

Все новости