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У матери отняли деньги, отложенные на операцию: в Гомеле ищут женщину, которая украла кошелек

30.05.2017 - 16:50

Новости Беларуси. Все произошло в магазине «Черниговский» областного центра. Кошелек выпал из сумочки, когда женщина стояла в очереди в кассу. Неизвестная дама подняла его и скрылась из торгового центра. Ее запечатлели камеры видеонаблюдения.

УВД Гомельского облисполкома:
Инцидент имел место 18 мая в 10.20 в торговом зале магазина «Черниговский» (ул. Ильича, 301). Если Вам что-либо известно о личности или местонахождении данной гражданки, просьба сообщить по телефонам: +375296082602 (Вел) или 102.

На вид женщине 40-45 лет. Особые приметы: среднего роста, плотного телосложения, волосы светлые, короткие.

Произошедшее стало шоком для потерпевшей: в кошелке были деньги (1 тыс. 645 евро, $320 и Br75), которые женщина откладывала на операцию своему ребенку.

 

В Гомеле у женщины украли кошелек с деньгами на операцию ребенку

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