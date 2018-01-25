﻿ «Уже много воды. Очень страшно нам». В Речице 6-летняя девочка сообщила спасателям о ЧП в доме | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

«Уже много воды. Очень страшно нам». В Речице 6-летняя девочка сообщила спасателям о ЧП в доме

25.01.2018 - 12:27

Новости Беларуси. Шестилетний ребенок из Речицы вызвал спасателей во время прорыва трубы в котельной.

По информации МЧС, инцидент произошел вечером 24 января. Девочка позвонила спасателям и сообщила, что в котельной течет вода и идет дым. Со слов звонившей было понятно, что в доме находится отец в нетрезвом состоянии и еще один ребёнок. Мама в момент происшествия находилась на работе.

Девочка:
Мамы нет, папа пьяный, а мы боимся. Вода течет, очень уже много воды. Очень страшно нам. Там кипяток еще. Приезжайте поскорее. Там уже все горит.

Отец девочки отрицает, что был нетрезв, но дочку, безусловно, считает героем. Репортаж СТВ из Речицы смотрите здесь.

Фото: МЧС

На место прибыли сотрудники МЧС. В доме находилась 6-летняя девочка, ее 4-летний брат и отец, который лежал на полу в нетрезвом состоянии. До приезда спасателей дети самостоятельно покинули помещение.

Оказалось, что произошел прорыв трубы в отопительном котле, в результате чего текла горячая вода. Пар от нее дети приняли за дым.

Спасатели дождались приезда мамы малышей.

Пострадавших нет. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Фото: МЧС

История со счастливым концом произошла в конце декабря в Лельчицах. Трехлетний мальчик сам позвонил в МЧС и попросился к маме, потому что остался дома один.

Номер 101 на мобильном телефоне 3-летний Миша набирал больше 10 раз – здесь подробнее.

Фото: МЧС

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Отец 6-летней девочки, которая вызвала спасателей в Речице: «Молодец, что она так сделала. Потому что котёл вскипел»
Отец 6-летней девочки, которая вызвала спасателей в Речице: «Молодец что она так сделала. Потому что котел вскипел»
Изображение носит иллюстративный характер
Житель девятиэтажки в Орше грозил взорвать бытовой газ в квартире
В Гомеле семилетние близнецы прогуливались по подоконнику открытого окна на пятом этаже. Комментарий МЧС
В Гомеле семилетние близнецы прогуливались по подоконнику открытого окна на пятом этаже. Комментарий МЧС
Фото: МЧС
В Гомеле 7-летние братья находились на подоконнике открытого окна на пятом этаже
Номер 101 на мобильном телефоне 3-летний малыш набирал больше 10 раз: подробности истории со счастливым концом в Лельчицах
Номер 101 на мобильном телефоне 3-летний Миша набирал больше 10 раз: подробности истории со счастливым концом в Лельчицах
Британский офицер 15 минут за колесо удерживал машину от падения с моста
Британский офицер 15 минут за колесо удерживал машину от падения с моста
Я рад, что не растерялся: сотрудник МЧС спас девушку от приступа астмы
Я рад, что не растерялся: сотрудник МЧС спас девушку от приступа астмы
Антон Дроздовский, который едва ли не утонул в Свислочи, сегодня вернулся из больницы домой
Антон Дроздовский, который едва не утонул в Свислочи, сегодня вернулся из больницы домой
Все новости по теме Спасение, Воспитание детей
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru