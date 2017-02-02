новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Беларуси всегда было много выдающихся ученых: в Гомеле в Год науки стартовал цикл открытых лекций

02.02.2017 - 09:21

Новости Беларуси. Лицом к лицу с профессором. В Гомеле в Год науки стартовал уникальный проект. На протяжении ближайших 11 месяцев гомельчанам предлагается обсудить самые острые научные проблемы и просто узнать мнение по самым животрепещущим вопросам у 18 выдающихся белорусских ученых.

Цикл открыла встреча с доктором филологических наук, профессором Иваном Штейнером, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Иван Штейнер, доктор филологических наук, профессор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины:
У Беларусі заўсёды было шмат выбітных навукоўцаў. Той жа Наркевіч-Ёдка, які першым на планеце падымаў пытання электрычнасці, Стэповіч, які першы прапанаваў шматступенчатую ракету. У нас столькі талентаў, толькі мы неяк сваіх не бачым і не цэнім.

Организовать встречи взяла на себя крупнейшая библиотека юго-востока страны. Благодаря таким открытым лекциям слушатели имеют возможность узнать что-то новое и расширить свой кругозор.

В Беларуси всегда было много выдающихся ученых: в Гомеле в Год науки стартовал цикл открытых лекций

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Новый материал и сорт малины: 2 проекта Минской области вышли в финал «100 идей для Беларуси»
Новые сорт малины и материал в промышленности: 2 проекта Минской области вышли в финал «100 идей для Беларуси»
Белорусские ученые разрабатывают прибор для ранней диагностики рака
Белорусские ученые разрабатывают прибор для ранней диагностики рака
Александр Лукашенко: лучшие разработки должны служить людям, а не пылиться на полках
Александр Лукашенко: лучшие разработки должны служить людям, а не пылиться на полках
26 января во Дворце Независимости Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным и педагогическим работникам
Александр Лукашенко: с передовыми разработками напрямую связаны рост нашего благосостояния и интеллектуальное развитие нации
Предприятия Минской области в Год науки будут работать над созданием новейших разработок
Предприятия Минской области в Год науки будут работать над созданием новейших разработок
Павел Рафеев, изобретатель
Гомельский школьник придумал, как получать электричество из богатых солями городских стоков
«БелБиоград», беспилотники, электромобили: планы на Год науки в Беларуси
«БелБиоград», беспилотники, электромобили: планы на Год науки в Беларуси
Приумножение потенциала и поддержка талантливых специалистов: в Беларуси 2017 год объявлен Годом науки
Приумножение потенциала и поддержка талантливых специалистов: в Беларуси 2017 год объявлен Годом науки
Все новости по теме год науки
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru