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В Буда-Кошелевском районе мужчина упал с крыши коровника и погиб

20.11.2017 - 12:29

Новости Беларуси. 18 ноября в Буда-Кошелевском районе из-за падения с высоты погиб рабочий, который чистил крышу коровника.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Гомельской области, 33-летний мужчина чистил крышу коровника на ферме. Рабочий стоял на настиле, который не выдержал веса и обрушился.

Мужчина скончался на месте. Погибший упал с высоты в семь метров на железобетонное покрытие.

Проводится расследование.

Погибший был работником Гомельского химзавода. Сельхозобъект является его структурным подразделением. Подробности инцидента прокомментировал представитель завода.

Дмитрий Томашенко, заместитель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности Гомельского химического завода (комментарий новостному порталу «Гомельская праўда»):
Группа работников химзавода занималась чисткой световых фонарей – проемов на крыше коровника, закрытых поликарбонатными настилами. Во время инструктажа на месте проведения работ они были предупреждены под роспись, что наступать, тем более ходить по этим настилам недопустимо. Однако, по предварительной информации, произошло именно это. По непонятной причине работник поднялся на поликарбонатный настил светового фонаря, который не выдержал нагрузки, и мужчина провалился вниз.

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Изображение использовано в качестве иллюстрации

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