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В Гомеле грузовик насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе

20.10.2017 - 10:51

Новости Беларуси. Днем 19 октября в центре Гомеля грузовой автомобиль сбил ребенка.

По информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома, 21-летний водитель грузовика наехал на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии школьница скончалась на месте от полученных травм.

Водитель грузовика был задержан. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В августе нынешнего года водитель легковушки сбил двух школьников на пешеходном переходе в Витебске – здесь подробнее.

Изображение носит иллюстративный характер

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