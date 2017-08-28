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В Гомеле из-за отравления грибами умер пенсионер

28.08.2017 - 15:54

Новости Беларуси. В Гомеле 78-летний пенсионер умер из-за отравления грибами.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на врача-гигиениста Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ Инну Бордадын, мужчина был доставлен в больницу с подозрением на отравление. За день до инцидента пострадавший употреблял жареные грибы – поддубники, зонтики и сыроежки. Они были собраны в Речицком районе.

Мужчина скончался в больнице через две недели после отравления. Точную причину смерти выяснят патологоанатомы.

Что предпринять при первых признаках отравления грибами?

По словам Инны Бордадын, в области с начала нынешнего года было зафиксировано семь случаев отравления грибами. Врач отметила, что при сборе грибов следует быть осторожными и срезать лишь те грибы, которые не являются подозрительными. Готовить дары леса следует по строгой технологии.

В середине августа 2017 года жителю Минской области пересадили печень. Мужчина отравился бледной поганкой.

Олег Руммо о спасении 31-летнего белоруса: «При отравлении бледной поганкой счет идет на часы» – здесь подробнее.

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