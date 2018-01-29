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Подросток переходил дорогу вне пешеходного перехода. В Гомеле Mitsubishi сбил 15-летнего мальчика

29.01.2018 - 13:51

Новости Беларуси. В Гомеле Mitsubishi Carisma сбил 15-летнего подростка.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, за рулём автомобиля находился 29-летний водитель. Наезд был совершён возле дома номер 23 по ул. Луначарского. Молодой человек переходил дорогу не по пешеходному переходу.

Подростка госпитализировали в травматологическое отделение УЗ «ГОКБ».

Очевидцев, которые обладают информацией о ДТП, просят сообщить правоохранителям по телефонам 68-26-28, 68-44-44.

В январе под Минском была сбита 14-летняя девочка.

Пострадавшая переходила дорогу вне пешеходного перехода – здесь подробнее.

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