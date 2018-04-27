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В Гомеле мужчина попытался открыть найденный на пустыре баллон и отравился

27.04.2018 - 15:18

Новости Беларуси. 26 апреля в Гомеле спасателям сообщили о странном запахе на лестничной площадке.  

По сведениям Гомельского ОУМЧС, источником запаха была одна из квартир, хозяйки которой во время инцидента не было дома.  

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Согласно предварительным данным, муж владелицы квартиры нашёл на пустыре ржавый металлический баллон емкостью около 20 литров. Мужчина принёс находку домой и попытался вскрыть.  

В это время гражданин почувствовал недомогание и обратился в скорую. Прибывшие медработники госпитализировали мужчину с отравлением неизвестным веществом.  

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Спасатели вошли в помещение, заметили вскрытый баллон и разлитое неизвестное вещество. В дальнейшем стало известно, что разлитое вещество – ангидрид уксусной кислоты.  

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Работники МЧС провели необходимые действия по дегазации и нейтрализации вещества щелочным раствором. Баллон изъят для утилизации.  

Весной 2018 года в Слуцке пять человек отравились неизвестной жидкостью. 

Они думали, что в бутылке алкоголь (здесь подробности).  

Фото: Гомельское ОУМЧС

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