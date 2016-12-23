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В Гомеле на форуме молодёжных стартапов «100 идей для Беларуси» представили 30 перспективных разработок

23.12.2016 - 14:42

Уже традиционный форум молодёжных стартапов ежегодно позволяет воплотить в жизнь свои идеи десяткам белорусов. Например,

по проекту гомельчан уже модернизировали тепловозы на железной дороге

и внедрили современные молекулярно-генетические методы для диагностики заболеваний леса. 23 декабря на суд жюри вынесли очередные 30 перспективных разработок.

Владислав Литошин, студент Гомельского государственного технического университета имени Павла Сухого:
Наше устройство представляет собой многофункциональное устройство на базе 3D-принтера, которое будет сочетать в себе различные модули, такие как, например, лазерная резка, граттаж по металлу, выцарапывание, фрезеровальный станок и различные другие модули.  

Игорь Завалей, первый секретарь Гомельского областного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи»:
За 5 лет мы видим, что этот проект дал жизнь многим инициативам, которая шла от молодёжи, которая пришла на этот проект со своей идеей, и эту идею увидели. Нашлись инвесторы, которые могли бы реализовать и реализовали её в жизнь   

Развитие молодежного предпринимательства обсудили 23 декабря и во время «Открытого диалога» в Гомеле. Молодые ученые и предприниматели говорили о развитии перспективных стартапов на местном уровне с бизнесменами и представителями власти, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В Гомеле на форуме молодёжных стартапов «100 идей для Беларуси» представили 30 перспективных разработок
В Гомеле на форуме молодёжных стартапов «100 идей для Беларуси» представили 30 перспективных разработок
Фото. В Гомеле на форуме молодёжных стартапов «100 идей для Беларуси» представили 30 перспективных разработок
В Гомеле на форуме молодёжных стартапов «100 идей для Беларуси» представили 30 перспективных разработок
Фото. В Гомеле на форуме молодёжных стартапов «100 идей для Беларуси» представили 30 перспективных разработок

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