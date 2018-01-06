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В Гомеле на стадионе гимназии найдено тело подростка

06.01.2018 - 22:19

Новости Беларуси. Молодого человека без признаков жизни обнаружили висящим в петле на стадионе гимназии в Гомеле. Подростку было 16 лет.

Как сообщает «Гомельская правда» со ссылкой на Следственной комитет, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145 («Доведение до самоубийства несовершеннолетнего») Уголовного кодекса.  

Назначен ряд экспертиз. Специалистам предстоит выяснить, что толкнуло мальчика на отчаянный шаг. По предварительным данным, подросток из благополучной семьи. После окончания 9 классов он поступил в один из колледжей областного центра.

В начале года на детской площадке в Витебске нашли тело молодого мужчины. Погибший жил недалеко от того места, где случилось происшествие. Что известно о трагедии – здесь подробнее.

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