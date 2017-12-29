﻿ В Гомеле открыли детский сад, первый в стране встроенный в многоэтажный дом | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Гомеле открыли детский сад, первый в стране встроенный в многоэтажный дом

29.12.2017 - 13:18

Новости Беларуси. Новоселам к Новому году в Гомеле открыли первый в стране встроенный в многоэтажный дом детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальный проект гомельские домостроители презентовали чуть больше года назад. Это своеобразный ответ проектировщиков на социальный заказ: бэби-бум и активное строительство жилья по всей стране вызвали настоящий ажиотаж вокруг детских дошкольных учреждений. Идея строить квартиры, из которых за ребенком можно спуститься прямо в лифте, пришлась по душе и собственникам жилья.

Ольга Колесникова, заведующий детским садом № 100 Гомеля:
Это действительно подарок к Новому году, потому что многие родители отдадут сегодня своих деток в наше учреждение.

Петр Кириченко, председатель Гомельского горисполкома:
Это, безусловно, наши районы новостройки, где эта проблема наиболее остро стоит.

Следующие, думаю, будут 104-й, 94-й, 96-й, 59-й микрорайоны – там, где сегодня ведется жилищное строительство города.

Новый детский сад рассчитан на 60 детей, при этом он будет работать в 12-часовом режиме с четырехразовым питанием. К удобству детей – современный спортивно-музыкальный зал, большие светлые группы и просто огромная дворовая территория, оборудованная современными игровыми комплексами.

В Гомеле открыли детский сад, первый в стране встроенный в многоэтажный дом
Детский сад в Гомеле
Фото. Детский сад в Гомеле
Детский сад в Гомеле
Фото. Детский сад в Гомеле
Детский сад в Гомеле
Фото. Детский сад в Гомеле
Детский сад в Гомеле
Фото. Детский сад в Гомеле

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Различные физиопроцедуры доступны для малышей: в Могилеве открыли новый современный садик
Различные физиопроцедуры доступны для малышей: в Могилеве открыли новый современный садик
«У меня слезы на глазах»: в Жодино открылся новый детсад
«У меня слезы на глазах»: в Жодино открылся новый детсад
Детские сады в Беларуси смогут открывать платные группы
Детские сады в Беларуси смогут открывать платные группы
Дефицита не будет: к новому учебному году в детских садах Гомеля создали 600 дополнительных мест
Дефицита не будет: к новому учебному году в детских садах Гомеля создали 600 дополнительных мест
«Охват детей дошкольным образованием у нас лучший в СНГ»: как в Беларуси решается вопрос детских садов
«Охват детей дошкольным образованием у нас лучший в СНГ»: как в Беларуси решается вопрос детских садов
Хватает ли детских садов в Беларуси и соответствуют ли они мировым стандартам дошкольного образования
Хватает ли детских садов в Беларуси и соответствуют ли они мировым стандартам дошкольного образования
Современный детский сад на тысячу квадратных метров для 60 малышей открыли в Ветке
Современный детский сад на тысячу квадратных метров для 60 малышей открыли в Ветке
«Есть возможность выйти на работу». В агрогородке Прилуке открылся новый детский сад
«Есть возможность выйти на работу». В агрогородке Прилуке открылся новый детский сад
Все новости по теме Детские сады в Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru