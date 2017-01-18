новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Гомеле пьяный бесправник, убегая от ГАИ, вылетел в кювет

18.01.2017 - 13:31

Новости Беларуси. Настоящая голливудская погоня развернулась на улицах Гомеля минувшей ночью. Обошлось без стрельбы, но острых моментов в преследовании пьяного бесправника оказалось немало.

36-тилетний гомельчанин до последнего пытался уйти от погони, но не справился с управлением и его автомобиль вылетел в кювет.

После этого нарушитель попытался сбежать от инспекторов ГАИ. Однако вскоре был задержан.

Владимир Саприко, командир батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
Было составлено 11 административных протоколов за различные нарушения ПДД. Наиболее серьезные нарушения – это управление в состоянии алкогольного опьянения и управление транспортным средством, не имея на это права. В 2014 году он уже задерживался за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и был лишен права управления ТС всех категорий.

Всего же за прошлый год за управление в состоянии алкогольного опьянения в Беларуси задержано 25 тысяч автомобилистов, почти полторы тысячи из них совершили это нарушение не в первый раз, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В Гомеле пьяный бесправник, убегая от ГАИ, вылетел в кювет

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Погоня в Несвиже: экипаж ГАИ ночью 5 декабря пытался остановить 24-летнего водителя
Погоня в Несвиже: экипаж ГАИ ночью 5 декабря пытался остановить 24-летнего водителя
ГАИ Гомельской области засняла на видео погоню со стрельбой за 40-летним угонщиком
ГАИ Гомельской области засняла на видео погоню со стрельбой за 40-летним угонщиком
Погоня в Ольшанах: патруль ГАИ преследовал автомобиль с 16-летним водителем
Погоня в Ольшанах: патруль ГАИ преследовал автомобиль с 16-летним водителем
В США 11-летний мальчик угнал бетономешалку и ехал по улицам со скоростью 110 км/ч
В США 11-летний мальчик угнал бетономешалку и ехал по улицам со скоростью 110 км/ч
Ночная погоня в Гомеле: 18-летний лихач врезался в автомобиль ГАИ
8 протоколов за 10 минут: на скорости 200 км/ч водитель средь бела дня удирал от ГАИ
В Гродненской области пьяного водителя на угнанном тракторе задерживали со стрельбой
В Гродненской области пьяного водителя на угнанном тракторе задерживали со стрельбой
Милицейская погоня в Гродненской области
В Гродненской области пьяный водитель скрывался от ГАИ по проселочным и лесным дорогам, пока не заехал в тупик
Все новости по теме Милицейская погоня
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru