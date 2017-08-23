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В Гомеле родители оставили ребенка с посторонним человеком и уехали в другую страну

23.08.2017 - 18:06

Новости Беларуси. В Гомеле родители оставили трехлетнюю девочку с посторонней женщиной, а сами уехали в другую страну.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя штаба смотровых комиссий Центрального района города Ольгу Доценко, 22 августа в ЖЭУ обратились соседи семьи, которые не остались в стороне. Они сообщили, что в квартире слышен плач ребенка, а его родители долго не появляются. Органы опеки оперативно занялись проверкой сообщения.

Оказалось, что в квартире, кроме трехлетней девочки, находилась гражданка, не имеющая никакого отношения к ребенку.

По предварительной информации, мать и отец девочки находятся в России. Именно они оставили ребенка посторонней женщине.

С родителями малышки удалось созвониться. Известно, что семья находится в социально опасном положении. Весной 2017 года по вопросу непостоянного выполнения требований плана сопровождения семьи, состоящей на учете, была проведена комиссия по делам несовершеннолетних.

Сейчас ребенок в безопасности и находится под присмотром. Проводится проверка. По приезду супругов в Гомель данную ситуацию рассмотрит специальная комиссия.

В начале августа в Молодечно пьяная мать забыла годовалого ребенка в песочнице и ушла – здесь подробнее.

Изображение использовано в качестве иллюстрации.

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