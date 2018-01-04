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В Гомеле семилетние близнецы прогуливались по подоконнику открытого окна на пятом этаже. Комментарий МЧС

04.01.2018 - 20:52

Новости Беларуси. На волоске от трагедии. Сегодня в Гомеле семилетние близнецы прогуливались по подоконнику открытого окна на пятом этаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мальчиков заметили случайные прохожие и вызвали спасателей.

Они развернули под окном многоэтажки так называемый «куб жизни», который обеспечивает мягкую посадку в случае  падения с высоты.

Правда, он к счастью не понадобился.

Сергей Новик, заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:
Возле дверей квартиры слышали детские голоса. Начали отвлекать детей. До момента прибытия старшей сестры из магазина, мать незамедлительно была вызвана с рабочего места. Приехали, открыли, дети остались живы.

В Гомеле семилетние близнецы прогуливались по подоконнику открытого окна на пятом этаже. Комментарий МЧС

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