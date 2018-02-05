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В Гомеле столкнулись автобус и троллейбус. Пострадали три человека, среди которых ребёнок

05.02.2018 - 16:59

Новости Беларуси. Днём 5 февраля в Гомеле произошло столкновение автобуса и троллейбуса.

По информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома, троллейбус двигался по улице Свиридова. Возле остановки общественного транспорта в него врезался автобус. Водитель последнего не сумел правильно оценить тормозной путь при сложившихся погодных условиях.

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Фото: vk.com/gomelchp

В инциденте пострадали три человека. У 7-летнего ребёнка медработники установили ушиб носа. Пенсионеру диагностировали ушиб спины. После оказанной помощи их отпустили домой. Пострадавшей женщине потребовалась госпитализация. О её состоянии не сообщается.

Фото: vk.com/gomelchp

На прошлой неделе в Минске автобус врезался в ограждение.

У 54-летнего водителя произошёл сердечный приступ – здесь подробнее.

Фото: vk.com/gomelchp

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