﻿ Под колёсами троллейбуса в Гомеле погиб пешеход | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Под колёсами троллейбуса в Гомеле погиб пешеход

11.01.2018 - 13:18

Новости Беларуси. В Гомеле троллейбус сбил пешехода насмерть.

Как сообщает «Гомельская праўда» со ссылкой на инспектора отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Дарью Смоляк, инцидент произошел вечером 10 января.

Фото: «Гомельская праўда»

За рулем троллейбуса находился 43-летний мужчина. Во время движения он сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Сейчас устанавливается личность мужчины, который погиб на месте столкновения.

Фото: «Гомельская праўда»

9 января в Витебске автомобиль насмерть сбил на переходе пенсионерку.

73-летняя женщина погибла – здесь подробнее.

Фото: «Гомельская праўда»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Изображение использовано в качестве иллюстрации
В Светлогорском районе на 68-летнего велосипедиста совершён двойной наезд
Изображение носит иллюстративный характер
Лобовое ДТП в Светлогорском районе: пострадали три человека
Фото: МЧС
Volkswagen врезался в опору моста под Гомелем: водитель скончался в больнице
Изображение использовано в качестве иллюстрации
Суд вынес приговор водителю, сбившему пожарных в Калинковичском районе
В Петриковском районе автобус со школьниками увяз в снегу
В Петриковском районе автобус со школьниками увяз в снегу
Фото: МЧС
В Брагинском районе автобус с детьми застрял в снегу
Лобовое столкновение Audi и Lada в Чериковском районе: погиб водитель
Фото: МЧС
Два Volkswagen столкнулись под Мозырем: 1 человек погиб, 2 – пострадали
Все новости по теме Авария в Гомельской области
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru