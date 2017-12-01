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В Гомеле в реке Сож обнаружили тело женщины

01.12.2017 - 11:34

Новости Беларуси. Тело женщины обнаружили в реке Сож в Гомеле.

По информации УВД Гомельского облисполкома, личность погибшей пока не установлена. Правоохранители просят помощи у граждан.

Тело обнаружили днем 27 ноября. Возраст женщины около 50-55 лет. Рост примерно 169 сантиметров, плотного телосложения. Волосы средней длины и русые.

На погибшей было надето полупальто черного цвета, коричневый пиджак, белый свитер с блестками, юбка коричневого цвета, черный полуботинки. На голове был повязан платок зеленого цвета с желто-коричневым рисунком.

Правоохранители просят граждан, которым известно что-либо о погибшей, сообщить по телефонам 8 (029) 340 60 95, 8 (029) 608 96 02.

27 ноября на одном из полей в Светлогорском районе обнаружили голое тело мужчины – здесь подробнее.

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