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В Гомеле вынесен приговор виновным в убийстве 13-летней давности

10.04.2018 - 18:08

Новости Беларуси. Гомельский областной суд вынес приговор трём обвиняемым по делу об убийстве, которое произошло в марте 2005 года.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Гомельского областного суда Ольгу Барсукову, двум фигурантам предъявлено обвинение в убийстве и разбое, а ещё одному – в подстрекательстве и пособничестве.  

По совокупности преступлений первому фигуранту назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, второму – 15 лет 9 месяцев, третьему – 9 лет 6 месяцев. У всех троих будет конфисковано всё имущество. Отбывать наказание мужчинам предстоит в исправительной колонии в условиях строгого режима.  

Уточняется, что третий фигурант обвиняется в подстрекательстве и пособничестве в разбое, но признан невиновным в убийстве.  

Также с первого и второго обвиняемых постановлено взыскать в пользу потерпевшей 70 тысяч рублей.  

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.  

Ранее сообщалось, что в марте 2005 года в поселке Медков Светлогорского района группа лиц проникла в квартиру мужчины и напала на него. После этого гражданина вывезли в лес, где с целью завладеть деньгами и другим имуществом продолжили избивать мужчину. От полученных травм человек погиб.  

В 2006 году Гомельский областной суд вынес приговор соучастнику преступления. В 2017 году правоохранителям удалось установить всех участников.  

Весной прошлого года Минский городской суд вынес приговор по делу о двойном заказном убийстве.  

Исполнители получили пожизненные сроки, а заказчица – 12 лет тюрьмы (здесь подробности).  

Изображение использовано в качестве иллюстрации

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